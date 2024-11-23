В Турции высказались о роли Запада в украинском конфликте

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался о роли Запада в украинском конфликте. По его словам, США и страны Европы открыто поддержали Украину, предоставив Киеву значительное количество оружия, передает ТАСС.

По словам Фидана, такие действия свидетельствуют о масштабах экономического и политического противоборства, разворачивающегося на глобальной арене.

Фидан охарактеризовал текущую конфронтацию как глобальную войну в самом широком смысле, отмечая, что такие оценки разделяет и российский президент Владимир Путин.

«Путин говорил о риске глобальной войны. Тут мы подразумеваем войну в широком смысле этого понятия. Об этом предупреждали и мы. Продолжение войны на Украине и в секторе Газа сейчас углубляет линии глобального разлома и объединяет определенных игроков, а поляризация усиливается», — сказал Фидан.

Фидан подчеркнул, что крайне важно предотвратить перерастание экономического и политического противоборства в горячую войну, так как это может иметь катастрофические последствия для международной стабильности и безопасности.

Глава турецкого МИД отметил, что в условиях обострения конфликтов мировому сообществу стоит задуматься о мирных путях разрешения противоречий и необходимости диалога.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение США разрешить удары вглубь России неправильным.