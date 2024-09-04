Президент РФ встретился с зампредседателя КНР Хань Чжэном на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Путин выразил ожидание, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Казань на саммит БРИКС в октябре, и предложил провести с ним двустороннюю встречу, сообщил ТАСС.

«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», — сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что в октябре исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«Это событие, которое очень серьезным образом повлияло на наши двусторонние отношения, образование современного Китая и строительство межгосударственных отношений», — полагает он.

Президент РФ подчеркнул, что благодаря совместным усилиям российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня.

«Надеюсь, что в ходе сегодняшних встреч и завтрашней совместной работы на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия», — сказал Путин.

Хань Чжэн возглавляет китайскую делегацию на ВЭФ.

«Я очень хорошо помню, как мы вместе с вами совсем недавно работали в Харбине, хочу вас поблагодарить за то, что вы неформально исполнили поручение председателя Китайской Народной Республики по сопровождению нашей делегации, принимали активное участие в этой совместной работе», — отметил российский лидер.

Форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

В следующем году главной темой ВЭФ станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

ВЭФ-2024 разделен на семь тематических секций: «Новые форматы международного сотрудничества», «Технологическая независимость», «Новая финансовая система», «Дальний Восток России», «Образование и патриотизм», «Транспортные и логистические маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».

Мероприятие организовано Фондом Росконгресс, а ТАСС выступает его главным информационным партнером.

В мае Путин посетил Китай с двухдневным визитом и встретился с Си Цзиньпином. В августе российский лидер принял в Кремле председателя Госсовета КНР Ли Цяна.

Также в августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил о планируемом визите Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что представители МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС.