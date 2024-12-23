Президент Румынии утвердил на пост премьер-министра лидера социал-демократов Чолаку

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил на пост премьер-министра текущего главу правительства Марчела Чолаку и поручил ему собрать новый кабинет министров, как сообщило агентство Associated Press.

Параллельно в парламенте были избраны спикеры Палаты депутатов и Сената: на эти должности назначены социал-демократ Чиприан Щербан и лидер Национал-либеральной партии (PNL) Илие Боложан.

Сначала переговоры по созданию коалиции проводились между четырьмя политическими силами — Социал-демократической партией (PSD), PNL, «Союзом спасения Румынии» (USR) и «Демократическим союзом венгров Румынии» (UDMR). Тем не менее, из-за значительных разногласий USR вышел из этих переговоров.

Новое правительство, по данным Digi24, будет состоять из 16 министров (8 от социал-демократов, 6 от PNL и 2 от UDMR).

В ближайшее время необходимо определить дату президентских выборов, так как предыдущие были отменены после победы Кэлина Джорджеску, который воспринимается на Западе как пророссийский политик. Мандат Клауса Йоханниса истек 21 декабря.

Ранее сообщалось, что решение Конституционного суда Румынии, которое в начале декабря аннулировало результаты президентских выборов, может быть отменено.