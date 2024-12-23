Решение Конституционного суда Румынии, которое в начале декабря аннулировало результаты президентских выборов, может быть отменено, сообщил Разван Константинеску, кандидат от Партии патриотов румынского народа, в разговоре с RT.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить об отмене первого тура. Что тот впоследствии и сделал.

Константинеску утверждает, что история с независимым кандидатом на пост президента Румынии Кэлином Джорджеску имеет сходство с ситуацией, связанной с избранием нового президента США Дональда Трампа и предполагаемым вмешательством России в этот процесс.

«Русские спонсоры Джорджеску наконец-то нашлись — это оказалась Национальная либеральная партия Румынии», — иронизирует Константинеску.

Он подчеркнул, что в Румынии сложилась ситуация, когда люди, имеющие свою точку зрения по различным вопросам, включая конфликт на Украине, подвергаются стигматизации как «агенты влияния России» и «сторонники пророссийских взглядов».

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джеорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».

А российский сенатор Алексей Пушков допустил полную отмену президентских выборов в Румынии из-за лидирующего Джеорджеску.