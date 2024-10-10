Президент Сербии не стал поздравлять Путина с днем рождения

Президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщает издание Danas.

Правда, в Белграде не стали называть конкретных причин, по которым сербский лидер воздержался от поздравлений.

Известный в Сербии адвокат Никола Лакич отмечает, что Вучич в течение восьми лет своего нахождения на посту президента каждый год поздравлял Путин с днем рождения. В этом году, считает правозащитник, Вучич испугался, что это не понравится Шольцу или Макрону.

Лакич также отметил, что раньше Вучич активно поддерживал контакты с Путиным а сейчас он общается только с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Такой выбор обусловлен выгодой для сербского лидера, считает Лакич.

Ранее Вучич заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке толкают мир к ядерной войне.