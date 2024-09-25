Вучич: Конфликты на Украине и Ближнем Востоке толкают мир к ядерной войне
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Из-за военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке мир приближается к ядерной катастрофе, заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Сербии Александр Вучич.
Он подчеркнул, что сегодня в мире погибает огромное количество детей, что непростительно, передает его слова РИА Новости.
«Это кажется совершенно невероятным, но мир находится на грани ядерной катастрофы», — заявил сербский лидер.
Сербский народ глубоко сочувствует и разделяет скорбь по всем погибших в ходе военных действий на Ближнем Востоке и Украине, добавил Вучич.
Ранее депутат Толмачев заявил, что Пентагон «играет» с ядерным оружием без осознания последствий.