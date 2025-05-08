Вучич с Красной площади заявил, что не опасается наказания от ЕС

Глава Сербии Александр Вучич, который прибыл в российскую столицу в среду, 7 мая, несмотря на рекомендации Европейского союза, ограничения на полёты в соседние с Россией государства и даже на недавнее недомогание, дал интервью сербскому телевидению на Красной площади.

В разговоре с представителями СМИ политик выразил радость от пребывания в Москве в эти майские дни и подчеркнул, что его не беспокоит мнение Брюсселя по этому поводу.

«Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще», — отметил он.

Касательно Европейского союза, Вучич выразил уверенность в том, что Сербия продолжит следовать по европейскому пути.

«И хочу сказать прежде всего: хотя я знаю, что бы ни делал, всегда буду крайним — потому что найдутся те, кто скажет, что мы теперь оставили проевропейский путь, — хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству и уважает мой труд», — добавил президент Сербии.

Ранее стало известно, что самолет Александра Вучича, который вынужденно приземлился в Баку, продолжил полет в Москву.