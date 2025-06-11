Президент Сербии Вучич впервые посетит Украину с начала СВО

Александр Вучич, сербский президент, намерен посетить Украину 11 июня — это будет его первый визит туда с момента начала СВО. В Одессе он будет участвовать в саммите, посвященном взаимодействию Украины и стран Юго-Восточной Европы. Информация об этом появилась в официальном заявлении на сайте сербского президента.