Президент Сербии Вучич впервые посетит Украину с начала СВО
Президент Сербии Вучич впервые с начала СВО посетит Украину
Фото: [flickr.com]
Александр Вучич, сербский президент, намерен посетить Украину 11 июня — это будет его первый визит туда с момента начала СВО. В Одессе он будет участвовать в саммите, посвященном взаимодействию Украины и стран Юго-Восточной Европы. Информация об этом появилась в официальном заявлении на сайте сербского президента.
Указанный формат «Украина — Юго-Восточная Европа» служит платформой для проведения многосторонних переговоров между украинским правительством и балканскими государствами.
Ранее Вучич подтвердил готовность блокировать сделки по боеприпасам для Украины.