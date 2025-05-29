Президент Сербии пообещал блокировать любые сделки, связанные с Украиной

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что готов блокировать любые сделки, связанные с возможной поставкой сербских боеприпасов Украине. Об этом он сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии.

Сербия, официально сохраняющая военный нейтралитет, сталкивается с растущим давлением. Запад требует поддержать Украину, но Вучич нацелен на сохранение отношений с Россией. Президент Сербии настоял на пророссийском курсе и сейчас, когда СВР заподозрила Белград в тайных поставках вооружения Киеву.

По словам Вучича, он готов ужесточить контроль и при необходимости блокировать поставки с оборонных предприятий, если их заподозрят в сделках с Украиной.

«Мы должны об этом знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались», — подчеркнул Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Ранее сообщалось, что Вучич вызвал недовольство лидеров ЕС поездкой в Москву на 9 Мая.