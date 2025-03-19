Президент Сербии согласился уйти в отставку при одном условии

Президент Сербии Александр Вучич предварительно согласился сложить полномочия, если окажется, что во время протестов в Белграде действительно задействовали звуковую пушку против людей.

Сербский президент заявил, что уйдет в отставку, как только закончится проверка. Если она подтвердит, что силы безопасности использовали недопустимый метод разгона протестующих, то Вучич уйдет с поста президента.

«Вот я говорю вам прямо сейчас: если наши силы использовали звуковую пушку, «Вихрь», как ее там называют, то я больше не президент. Вы жалкие лжецы, вам должно быть стыдно», — приводит слова Вучича телеканал Nova S.

Напомним, что в Сербии в 2024 году прошли два самых крупных митинга. Первый стал экологическим: люди массово выступали против добычи лития в долине реки Ядар. После начались стихийные сходы, вызванные гибелью людей на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

15 марта 2025 года из-за продолжительного кризиса в Сербии и прошлой трагедии на улицы вышло еще больше людей. По данным местного МВД, это более 100 тысяч человек. Правозащитники утверждают, что при разгоне толпы якобы использовали так называемую «звуковую пушку».

Ранее сообщалось, что сербский президент Вучич пригрозил протестующим тюремными сроками.