Президент Сербии заявил о встрече с Путиным в рамках саммита в Китае

Президент Сербии Александр Вучич заявил о краткой встрече с Президентом России Владимиром Путиным во время саммита в Китае.

Об этом пишет РИА Новости. Вучич сообщил, что на саммите в Китае он мимолетно встретил Путина и имел возможность провести краткий разговор с ним.

Детали этой короткой встречи пока не разглашаются, однако данное сообщение Вучича может вызвать интерес и обсуждения в свете актуальных международных событий и отношений между Сербией и Россией.

Ранее сообщалось, что Путин провел незапланированные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях саммита. Президенты обменялись мнением о текущей геополитической обстановке, а Орбан отметил, что Венгрия никогда не стремилась прекратить контакты с Россией.