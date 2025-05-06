Президент Сирии продемонстрировал неожиданные спортивные навыки

Новый президент Сирии Ахмед аш-Шаар и министр иностранных дел Асад аш-Шибани продемонстрировали спортивные навыки, сыграв в баскетбол в центре Дамаска. Видео, на котором сирийский лидер и глава ведомства провели баскетбольный спарринг, появилось в трендах соцсетей. Его распространил РБК.

На опубликованных кадрах видно, как аш-Шаар делает точный трехочковый бросок, поразив присутствующих и вызвав удивление у пользователей интернета.

Баскетбольные навыки президент продемонстрировал во время неформальной встречи в Дамаске. Он решил поучаствовать в спортивной разминке.

Это видео стало одним из самых обсуждаемых в соцсетях, вызвав интерес к личности Ахмеда аш-Шаара и его увлечениям за пределами традиционной политической деятельности. Некоторые комментаторы задались вопросом, является ли этот ролик политическим пиар-ходом или искренней страстью лидера к спорту.

Ранее телеканал Syria TV сообщил, что в сирийской Латакии неизвестные украли останки отца экс-президента Сирии Башара Асада.