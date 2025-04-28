В Сирии из могилы похитили останки отца Башара Асада

Останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада, отца следующего главы государства Башара Асада, были похищены неизвестными. Их выкопали из могилы и унесли. Об этом сообщил канал Syria TV.

Хафез Асад руководил Сирией с 1971 по 2000 год. Его похоронили в родном городе Кардахе, который находится в приморской провинции Латакия. Журналисты выяснили, что могила Асада-старшего оказалась вскрыта.

«Захоронение бывшего президента Хафеза Асада было раскопано… Могила, которая превратилась в черную яму, оказалась пустой», — указали журналисты.

После того, как останки экс-главы государства были извлечены из могилы, их унесли в неизвестном направлении. В этом акте вандализма обвиняют представителей вооруженных группировок, которые действуют в регионе. В частности, в соцсетях уже появились видео, на которых раскапыванием могилы заняты люди в военной форме.

Ранее сообщалось, что Великобритания сняла часть своих санкций с Сирии. В частности, ограничения были отменены в отношении министерств обороны и внутренних дел Сирии. Также из санкционного списка вычеркнут целый ряд спецслужб, в том числе Управление политической безопасности, Бюро национальной безопасности и Военное разведывательное управление.