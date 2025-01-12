Президент Словакии Пеллегрини отказался ехать в Киев из-за Зеленского

Глава Словацкой Республики Петер Пеллегрини принял решение не посещать Украину. Об этом стало известно из сообщения словацкого информационного агентства TASR.

Пеллегрини обосновал свой выбор тем, что транзит российского газа через Украину больше не осуществляется. И поэтому он не видит перспектив посещать Киев.

«Когда украинское правительство и президент [Владимир Зеленский] решили приостановить транзит газа, они тем самым принципиально поставили под угрозу энергетическую безопасность Словакии», — пояснил президент.

Глава Словацкой республики отдельно подчеркнул, что в сложившейся ситуации его визит на Украину — абсолютно невозможен.

Ранее сообщалось, что во время заседания комитета парламента по европейским делам премьер Словакии Роберт Фицо напомнил, что в 2009 году попросил у тогдашнего главы правительства Украины Юлию Тимошенко газа из резервуаров, но был «послан к черту». Фицо резюмировал, что такое поведение типично для украинцев.

Словацкий премьер раскритиковал решение Киева остановить транзит газа по Украине, добавив, что необходимо сохранить газопровод, идущий через Украину и Словакию на запад, в рабочем состоянии, но это невозможно сделать в случае остановки, которая будет иметь катастрофические последствия для цен.