Фицо назвал Россию надежным партнером

Глава правительства Словакии Робер Фицо заявил о том, что Россия всегда была надежным партнером и не подводила страну в вопросах поставок энергии, в отличие от Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Во время заседания комитета парламента по европейским делам Фицо напомнил, что в 2009 году попросил Юлию Тимошенко газа из резервуаров, но был «послан к черту». Фицо резюмировал, что такое поведение типично для украинцев.

Словацкий премьер раскритиковал решение Киева остановить транзит газа по Украине, добавив, что необходимо сохранить газопровод, идущий через Украину и Словакию на запад, в рабочем состоянии, но это невозможно сделать в случае остановки, которая будет иметь катастрофические последствия для цен.

Напомним, ранее стало известно о возможном решении Индонезии закупать нефть в России.