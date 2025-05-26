Президент Словении заявила, что ЕС работает над восстановлением связей с РФ

По заявлению президента Словении Наташи Пирц-Мусар, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уведомила ее о текущих усилиях в ЕС, направленных на восстановление связей с Россией.

Как сообщило издание Politico, Пирц-Мусар заявила, что во время их встречи в Брюсселе фон дер Ляйен «упомянула, что этот вопрос находится в разработке». Официального подтверждения этой информации со стороны ЕС изданию пока не поступало.

Словенский президент убеждена, что возобновление прямых переговоров с Москвой жизненно необходимо для Европы. В интервью изданию она отметила, что одной из ошибок, допущенных Евросоюзом, стало прекращение диалога с Россией.

Пирц-Мусар предлагает ЕС сформировать группу опытных и уважаемых деятелей для проведения «непубличной дипломатии», видя в этом первый шаг к восстановлению прямого взаимодействия.

По мнению Пирц-Мусар, из-за прекращения переговоров с РФ Евросоюз «утратил свой авторитет на политической арене». Она настаивает на том, что Европа должна активно стремиться к участию в переговорах по разрешению украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что глава МИД Латвии выступила за ограничение виз для россиян.