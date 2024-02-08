Президент США Байден заявил об общении с давно умершими людьми

Джо Байден во время общения с избирателями рассказал, что в 2021 году общался с канцлером ФРГ Гельмутом Колем, который умер за 4 года до этого. Об оговорке американского национального лидера рассказал пресс-пул Белого дома.

Об этом сообщил ТАСС. Байден во время посещения штата Невада выступил перед избирателями в Лас-Вегасе. Он привел подробности встречи глав государств, входящих в G7, которая происходила в 2021 году. По его словам, он разговаривал на этом мероприятии с Гельмутом Колем, главой Германии. В то же время Коль скончался еще в 2017 году. На этой же встрече Байден упомянул, что общался еще и с Франсуа Миттераном, президентом Франции, которого также давно нет в живых.

Позже, уже 7 февраля, в среду, от американского президента вновь последовал рассказ о встрече с Колем. Это произошло уже на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Джо Байден допустил нецензурное высказывание в сторону своего конкурента по предвыборной гонке Дональда Трампа. Он матерной фразой отозвался на шутки, которые Трамп отпускал в сторону Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей США.