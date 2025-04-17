Президент Токаев уволил посла Казахстана на Украине
Президент Токаев уволил Дархана Калетаева с должности посла на Украине
Фото: [unsplash.com]
Дархан Калетаев был освобожден от должности посла Казахстана на Украине указом президента страны Касым-Жомарта Токаева. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте главы государства.
Согласно сведениям, размещенным на едином портале государственных органов Казахстана, Калетаев занимал эту должность с 22 февраля 2020 года.
Ранее он занимал пост министра по делам религий и гражданского общества, а впоследствии — министра общественного развития Республики Казахстан.
В послужном списке Калетаева также работа в Государственном комитете по национальной политике, Министерстве образования и науки, должности заместителя руководителя администрации президента и главы канцелярии премьер-министра.
Ранее сообщалось, что посол США на Украине Бринк покинет должность из-за несогласия с политикой Трампа.