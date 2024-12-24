Президент Турции Эрдоган посетит Сирию во главе делегации министров

Отмечается, что в состав делегации войдут ключевые министры, отвечающие за различные секторы экономики и инвестиций.

Ранее столицу Сирии — Дамаск — с визитом посетили глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и министр иностранных дел Хакан Фидан.

Сроки визита Эрдогана в Сирию в настоящее время уточняются.

8 декабря вооруженная оппозиция захватила государственное телевидение в Дамаске. Накануне оппозиционные силы начали активно сопротивляться сирийской армии. На фоне этого президент страны Башар Асад был вынужден покинуть ее. Он прилетел в Москву.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил Турцию в государственном перевороте в Сирии. Он отмечал, что именно Анкара является причиной краха режима Башара Асада.