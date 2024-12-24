Президент Турции Эрдоган посетит Сирию во главе делегации министров
Hrriyet: Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией министров
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию во главе делегации министров, сообщило издание Hrriyet.
Отмечается, что в состав делегации войдут ключевые министры, отвечающие за различные секторы экономики и инвестиций.
Ранее столицу Сирии — Дамаск — с визитом посетили глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и министр иностранных дел Хакан Фидан.
Сроки визита Эрдогана в Сирию в настоящее время уточняются.
8 декабря вооруженная оппозиция захватила государственное телевидение в Дамаске. Накануне оппозиционные силы начали активно сопротивляться сирийской армии. На фоне этого президент страны Башар Асад был вынужден покинуть ее. Он прилетел в Москву.
Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп обвинил Турцию в государственном перевороте в Сирии. Он отмечал, что именно Анкара является причиной краха режима Башара Асада.