Президент Турции обвинил Башара Асада в бегстве из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации прокомментировал ситуацию в Сирии. Он высказался о свергнутом главе Башаре Асаде, обвинив в бегстве из «сирийских руин».

Эрдоган обратился к народу и высказался об Асаде. По мнению президента Турции, сирийский президент сдался и сбежал, бросив страну в одних руинах после собственного репрессивного режима.

«Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах <...> Несмотря на враждебное отношение свергнутого режима, мы при любых обстоятельствах защищали территориальную целостность и унитарное устройство Сирии. Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования», — заявил президент Турции.

Он также добавил, что Турция пытается защитить собственную территорию, но не покушается на земли и суверенитет других стран, включая и Сирии. Он подчеркнул, что турецкие власти не ведут переговоров с террористическими организациями.

По словам Эрдогана, в судьбу сбежавшего Асада будут решать сами жители Сирии.

Напомним, накануне вооруженная оппозиция Сирии выступила на телевидении с заявлением об установлении контроля над страной. Вскоре Башар Асад дал последнее поручение — мирно передать власть. После стало известно, что бывшему сирийскому президенту и его семье дели убежище в России.

Ранее стало известно, что незадолго до свержения США предлагали Асаду сделку.