В своем вечернем обращении в пятницу, 10 октября, Владимир Зеленский выразил мнение, что ответственность за уязвимость энергетических объектов Киева лежит не только на внешних факторах, но и на местном руководстве, в частности на мэре столицы Виталии Кличко. Глава киевского режима также обозначил свое разочарование в организации защиты теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве.

Зеленский отметил, что проблема атак на ТЭЦ не сводится исключительно к недостаточности противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что использование комплексов Patriot против беспилотных летательных аппаратов является нецелесообразным.

По словам Зеленского, к работе мэра Киева есть вопросы, которые пока не подлежат публичному обсуждению.

«Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — заявил украинский лидер.

Предположительно, данное замечание относится к Кличко, с которым у Зеленсткого уже давно сложились напряженные отношения на политической арене.

Ранее Ермак пригрозил Москве разрушением ее инфраструктуры в ответ на удары.