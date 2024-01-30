Президент Венесуэлы собрался в скором времени посетить Санкт-Петербург

Николас Мадуро сообщил, что планирует в обозримом будущем побывать в Санкт-Петербурге. Такое обещание он сделал во время выступления на телеканале Venezolana de Televisión.

Президент Мадуро ведет собственную авторскую передачу «С Мадуро плюс». В ее эфире он и сделал обещание приехать в скором времени в Россию и посетить культурную столицу РФ.

«Это красивейший город. Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», - заявил он.

Венесуэльский лидер также поздравил всех петербургских жителей с 80-летием снятия блокады Ленинграда, и отдал дань памяти всем защитникам этого города от немецко-фашистских захватчиков. Николас Мадуро не стал уточнять, когда именно он приедет в Россию. До этого Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, уже упоминал, что ведется проработка по визиту президента Венесуэлы в РФ.

Недавно Мадуро во время своего выступления на телеканале назвал нацистом и маккартистом своего коллегу, президента Аргентины Хавьера Милея. Столь резкое высказывание тот заслужил своим выступлением на Всемирном экономическом форуме в Давосе и категорическим отрицанием идей социализма и коллективизма.