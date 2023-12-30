Президент Зеленский пригрозил перенести боевые действия в Россию

Боевые действия очень скоро могут перенестись на территорию Российской Федерации, заявил в своем аккаунте в соцсетях президент украины Владимир Зеленский.

В очередном видеообращении к нации Зеленский выразил благодарность западным партнерам Украины, что оказывают помощь ВСУ в укреплении сил ПВО.

Напомним, в ночь на пятницу, 29 декабря, власти в Киеве сообщили о минимум восьми мощных взрывах. Российскими войсками были поражены ряд инфраструктурных объектов, среди которых завод «Артем».

«Я благодарен <...> тем [западным лидерам], кто помог нашему государству с ПВО. <...> Мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну <...> в Россию», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью. В результате вражеской атаки вечером в пятницу, 29 декабря, на Белгород погиб один местный житель и еще один пострадал.