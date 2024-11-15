Президента Латвии обвинили в «политической шизофрении»
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о том, что Украину нужно и дальше поддерживать.
Заявление политика прокомментировал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Он обратил внимание на противоречие в высказываниях латвийского лидера. Так, напомнил он, с одной стороны Ринкевич настаивает на продолжении вооруженного конфликта, а с другой – объявляет минуту молчания, чтобы почтить Украину. Его слова передает РИА Новости.
Таким образом, Эдгар Ринкевич демонстрирует «политическую шизофрению», заключил Рогов.
Ранее сообщалось о том, что Россия в 2027 году может за 10 дней захватить Латвию и часть Литвы.