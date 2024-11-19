Президента Парагвая госпитализировали после саммита G20

Президент Парагвая Сантьяго Пенья принимал участие в саммите стран Большой двадцатки. Он внезапно почувствовал себя плохо и был отправлен в больницу. Данные об этом появились на портале Ultima Hora.

Парагвайский лидер почувствовал дискомфорт в груди прямо во время мероприятия. После этого его увезли в больницу, где медики сделали политику электрокардиограмму. Они выявили у Пеньи сердечную патологию. Сейчас он находится в одной из частных клиник Рио-де-Жанейро, его поместили туда на сутки под постоянное наблюдение квалифицированных медработников.

Ранее Мария Захарова объяснила странности с саммита государств G20. По итогам этого мероприятия была сделана фотография участников, на которой нет президента США Байдена. Сами американцы объясняют его отсутствие логистическими проблемами, по которым он не смог прибыть к тому месту, где делался снимок. Российский дипломат заявила, что виной стал Сергей Лавров, глава МИД РФ. Глава Белого дома в очередной раз уклонился от фотографирования в одной компании с представителем России.