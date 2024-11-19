Захарова объяснила, почему Байдена нет на фото лидеров G20

На фотографии участников саммита стран G20 нет президента США Джо Байдена. У многих это вызвало удивление. Представители американской делегации объяснили, что это связано с логистическими проблемами.

Она отметила, что отсутствие Байдена связано с присутствием на саммите главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Дипломат напомнила, что на саммитах и раньше «устраивали цирк с фотографированием», например, проводя его ночью, до приезда Лаврова. Так было в прошлом году на СМИБ ОБСЕ в Скопье.

«Тщедушные», отметила Захарова, предпочитают не фотографироваться на мероприятиях, где большинство стран-участников проявляет «принципиальность в отстаивании не столько форматов, сколько нормальности».

Ранее Захарова раскрыла причину отказа Папы Римского от поездки в Париж.