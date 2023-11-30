«Президентский пост он никогда не выиграет»: выяснилось, зачем Надеждин пошел на стрим к иноагенту

Кандидат в президенты, подмосковный политик Борис Надеждин посетил стрим журналистки и оппозиционного политика Юлии Галяминой.* Однако этот визит вызвал недоумение у общественности, ведь последняя признана иноагентом в России, а потому общение с ней того, кто претендует на пост главы государства, представляется странным.

На этом фоне политолог Георгий Федоров не исключил, что Борис Надеждин вовсе не собирается участвовать в выборах и таким образом просто решил напомнить о себе.

«Все-таки он был в свое время довольно-таки известным политиком, и даже если его не пустят на выборы, не зарегистрируют, это будет повод, так скажем, повысить свою капитализацию именно в либеральной среде, в которой он, возможно, хочет стать одним из лидеров со всеми вытекающими последствиями», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, подчеркнул политолог, вся его избирательная кампания задумывалась, прежде всего, с целью пиара.

«Это скорее хайп, реклама. Никакой президентский пост он никогда не выиграет. Понятно, что любая избирательная кампания — это ресурсы, это известность. Но у него и здоровье не очень хорошее, поэтому, я думаю, что это чисто политтехнологический проект», — подытожил собеседник.

Ранее мы рассказывали, сможет ли Борис Надеждин стать новым президентом РФ.

* — признана иноагентом в РФ