Пулково стал первым аэропортом с платными курилками в России

В аэропорту Пулково введен полный запрет на бесплатное курение. Теперь, чтобы воспользоваться комнатой для курения, необходимо заплатить 500 руб. за одно посещение. Максимальное число посетителей в комнате ограничено шестью лицами, сообщил телеграм-канал Mash.

Петербургский аэропорт стал первым в России, внедрившим подобные правила. Представители пресс-службы аэропорта пояснили, что предоставление бесплатных курительных комнат не является их обязанностью.

Специальное помещение для курения тестировалось в течение определенного времени, но было рассчитано только на шесть человек, что часто игнорировалось пассажирами. В связи с этим в Пулково установили табличку с указанием стоимости и выделили сотрудника для контроля количества курильщиков и оплаты услуги.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге контрактник погиб после курения вейпа.