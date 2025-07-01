В Московской области пройдет вторая волна приема заявлений в первый класс

В воскресенье, 6 июля, в Подмосковье стартует прием заявлений в первый класс не по месту регистрации, запись во вторую волну доступна при наличии свободных мест. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Заявление можно оформить по ссылке, ответ по нему поступит не позднее чем через пять рабочих дней после подачи.

«Это удобная возможность для родителей выбрать школу, которая подходит именно их ребенку. При этом приносить оригиналы документов в образовательную организацию не нужно — все данные проверяются в дистанционном формате», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Подать заявление во вторую волну можно будет до 5 сентября. Если в желаемой школе не окажется мест, ребенка зачислят в ближайшее к месту жительства образовательное учреждение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.