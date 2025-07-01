Эксперт комитета Госдумы по строительству и ЖКХ объяснил необходимость повышения тарифов ЖКХ

Эксперт комиссии в сфере жилполитики Общественного совета при Минстрое РФ, эксперт комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Станислав Гужов разъяснил необходимость повышения тарифов на оплату ЖКУ.

«Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля — мера плановая и необходимая. В условиях высокой степени износа коммунальной инфраструктуры (до 70%, по данным Минстроя) сдерживание тарифов ведет к риску системных сбоев и ухудшению качества услуг», — рассказал он.

Зампред комитета Госдумы по экономполитике Артем Кирьянов отметил значительную роль государства в субсидировании коммунальной сферы.

«Сейчас мы имеем дело не только с инфляционной индексацией, но и с вопросами, связанными с ростом заработной платы и необходимостью обеспечения отрасли теми людьми, которые будут следить за тем, чтобы у нас в доме была и холодная, и горячая вода, и отопление работало, и чтобы все, что окружает человека, было в порядке», — сказал он.

По словам и. о. главы комиссии по ЖКХ Общественного совета при российском Минстрое Алексея Макрушина, в последние годы тарифы на ЖКУ повышались медленнее по сравнению с инфляцией. Он добавил, что в стране также активно ведется работа в части цифровизации сферы. Так, на портале Госуслуг появились новые сервисы, с помощью которых можно оплатить счет, подать обращение и т. п.

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