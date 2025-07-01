Глава Удмуртии назвал точное число пострадавших в результате удара Украины по Ижевску

Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов побывал в больнице у тех, кто пострадал от воздушного удара по Ижевску. Он в своем телеграм-канале озвучил точное число раненых в результате налета ВСУ.

По утверждению руководителя Удмуртии, результатом украинского налета на Ижевск стали трое погибших. Еще 35 человек были госпитализированы с ранениями.

«Всем наши доктора оказывают помощь — в том числе консультируются с коллегами из федерального центра», — указал он.

Бречалов пообещал, что всем пострадавшим, а также родственникам погибших людей окажут всемерную поддержку. Он сообщил, что до местных жителей будут своевременно доводить всю нужную информацию.

Ранее уже сообщалось, что во время налета на Ижевск раздался сильный взрыв. Некоторые очевидцы говорят, что взрывов было два. В ряде зданий выбило стекла от взрыва. В небо начали подниматься клубы густого дыма, пожарным пришлось бороться с возгораниями. Атака была произведена на промышленное предприятие, которое расположено в Ижевске.