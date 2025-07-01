Взят под арест четвертый участник уральской ОПГ, причастной к убийствам

Суд Екатеринбурга вынес решение об аресте Бакира Сафарова, еще одного фигуранта дела об убийствах, которые совершались участниками ОПГ на Урале в нулевых годах. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

До этого в следственный изолятор были отправлены три участника ОПГ, которых подозревают в причастности к убийствам, которые проводились в составе группировки. Теперь же за ними последовал и четвертый человек. Делом занимался Ленинский районный суд города Екатеринбурга.

«Суд рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафарова Бакира Мехди оглы по 19 июля 2025 года включительно», — указано в микроблоге.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что фигурантам дела об этнической ОПГ в Екатеринбурге грозит суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения. В рамках расследования возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, предусматривающим ответственность за убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору, а также за заказные убийства и покушения на них.