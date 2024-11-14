Президенту Боснии и Герцеговины пригрозили тюрьмой за намерение направлять призывников на службу в Сербию

Милорад Додик сделал провокационное заявление в интервью с сербскими средствами массовой информации. Он объявил, что правительство Республики Сербской поддерживает идею отправки призывников для прохождения военной службы в Сербии, сообщила газета «Коммерсантъ».

Кроме того, Додик отметил, что правительство собирается мотивировать молодежь к этому шагу, предлагая им ускоренное трудоустройство и другие формы поддержки и льготы.

Данная инициатива Додика является ответом на решение президента Сербии Александра Вучича о возобновлении обязательной военной службы с 2025 года, которая была отменена в республике 14 лет назад. Служба для сербских призывников составит 75 дней.

Заявление президента Республики Сербской вызвало резонанс в Боснии, подобный взрыву политической бомбы. На этой неделе его осудили почти все представители боснийского правительства.

Министр обороны Зукан Хелез первым высказался по этому поводу. Он охарактеризовал инициативу Додика как «прямую атаку на вооруженные силы и другие символы государства». Министр также предупредил, что такое заявление нарушает Закон о защите Боснии и Герцеговины, который запрещает ее гражданам проходить военную службу в других странах.

В Минобороны добавили, что не только призыв, но и подстрекательство в этом направлении считается преступлением.

Ранее сообщалось, что десять человек самовольно покинули воинскую часть под Новосибирском.