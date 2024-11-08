Президенту Венесуэлы Мадуро передали приглашение посетить РФ в 2025 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил приглашение посетить Россию в 2025 году, как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Это приглашение было вручено венесуэльскому лидеру во время встречи в президентском дворце Мирафлорес в Каракасе, передает «Ъ».

Дмитрий Чернышенко отметил, что во время запланированной поездки может быть подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

Во время своего визита в Венесуэлу российский вице-премьер принял участие в заседании межправительственной комиссии высокого уровня.

В ходе предыдущей встречи, состоявшейся в октябре 2023 года, стороны договорились о совместных исследовательских проектах в сфере геологии и геофизики, касающихся нефтегазовых ресурсов.

В результате сотрудничества было подписано 10 двусторонних соглашений, охватывающих такие области, как образование, культура, социальная политика и молодежные инициативы.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко выразил благодарность Николасу Мадуро за его недавний визит в Россию, где он участвовал в саммите БРИКС в Казани.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Фредди Няньес заявлял, что за последние сто лет одним из самых важных событий стало создание и развитие группы БРИКС.