При дворе британского Карла III уже готовятся к смерти короля и смене власти

Недуг короля Великобритании Карла III повлиял на планы принца Гарри, сообщило издание Daily Beast со ссылкой на близкого к окружению семьи источника.

Он отметил, что принц не рассчитывал, что отец так сильно заболеет. Гарри писал мемуары с негативными высказываниями в адрес Уильяма, Камиллы и Кейт Миддлтон, а также давал скандальные интервью в надежде на то, что ближайшие 20 лет королем Великобритании будет Карл, который рано или поздно его простит.

Как пишет издание, о том, что никаких двух десятилетий под руководством Карлом III не будет, стало известно еще в январе 2024 года. Отмечается, что король сильно болеет. По этой причине придворные начали готовиться к его кончине.

Ожидается, что после смерти Карла III его место займет старший сын Уильям. Источник указывает на то, что после воцарения Уильяма младший брат Гарри уже не сможет рассчитывать на примирение и спокойную жизнь.

Daily Beast сообщило, что принц Уильям начал готовиться к переезду в Букингемский дворец сразу после того, как узнал о болезни отца. Известно, что у Карла III обнаружили рак.

Карл III — король Великобритании и других стран Содружества, который взошел на трон 8 сентября 2022 года после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Он родился 14 ноября 1948 года и стал первым в очереди на престол с момента своего рождения.

Ранее экс-премьер-министра Великобритании Борис Джонсон рассказал о борьбе Елизаветы II с онкологией в конце жизни.