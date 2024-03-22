При обстреле Белгорода погиб человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при утреннем обстреле Белгорода со стороны ВСУ погиб мирный житель. Об этом он написал 21 марта в своих соцсетях.

«К сожалению, опять не доброе утро у нас. Опять обстрел. К большому горю, один человек погиб. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшей женщины. Есть раненые», — написал он.

Утром, в пятницу, в Белгороде была объявлена ракетная опасность. По информации Министерства обороны РФ, в небе над регионом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 8 снарядов чешской РСЗО Vampire.

Гладков ежедневно информирует об обстреле Белгородской области. Атаки на регион со стороны ВСУ усилились с марта. На данный момент в Белгороде повреждены несколько зданий, жилые многоквартирные дома, автомобили. Также после обстрела пострадал фасад «Белгород Арены».

21 марта ВСУ на протяжении всего дня обстреливали приграничный город Белгородской области Грайворон. В результате обстрелов погибли двое мужчин. Еще два человека получили тяжелые травмы.

Из некоторых районов Белгородской области была организована эвакуация граждан. Детей, которые проживали в особо опасных зонах, вывезли в другие регионы России. Для жителей области также организована выдача продуктов питания.

Ранее мы сообщали, что после обстрела Белгорода со стороны ВСУ скончалась местная жительница — преподавательница одного из ВУЗов.