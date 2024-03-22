Над Белгородской областью сбили восемь снарядов РСЗО Vampire

Министерство обороны РФ сообщило, что в небе над Белгородской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

По данным оборонного ведомства, попытку атаковать регион ВСУ предприняли около 07:30 по московскому времени.

21 марта системы ПВО также сбили над Белгородской областью десять снарядов РСЗО Vampire.

О том, что Чехия отправит на Украину свои реактивные системы, стало известно в 2022-м году. Vampire представляют собой установки, разработанные на базе БМ-21 «Град» и размещенные на грузовом шасси Tatra. Первые РСЗО на вооружении ВСУ появились в апреле 2022-го года.

Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают приграничные территории РФ, используя артиллерию и беспилотники. С марта атаки со стороны Украины участились. В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Мы ранее сообщали, что в Белгородской области скончалась женщина, которую схватил удар после атаки ВСУ на Белгород.