В Белгороде умерла женщина, впавшая в кому при обстреле ВСУ

Женщина, впавшая в кому при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, умерла. Об этом сообщила пресс-служба государственного технологического университета имени В.Г. Шухова, в котором преподавала женщина.

Погибшей оказалась 41-летняя Инна Лагутина, которая работала старшим преподавателем на кафедре иностранных языков Института экономики и менеджмента.

15 марта во время обстрела Белгорода женщина от страха за жизнь своих детей потеряла сознание и впала в кому. В пресс-службе ВУЗа уточнили, что женщина во время взрыва находилась дома. Взрывная волна разбила на ее балконе стекла.

«Инна Сергеевна всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, настоящим другом, готовым прийти на помощь в любую минуту не только словом, но и делом, замечательной, любящей мамой, полной милосердия и мудрости», — выразили сожаление в учебном учреждении.

У женщины остались трое детей. Как уточнили в ВУЗе, преподаватель активно участвовала в различных мероприятиях, поддерживала и помогала студентам.

15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные формирования Украины обстреляли Белгород три раза из РСЗО Vampire чешского производства. В результате обстрела погиб один человек, 11 граждан были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

ВСУ с начала марта усилили обстрелы приграничных территорий РФ. В Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что ПВО сбили над Крымом три вражеских беспилотника.