Прибалтику пугают планы по прекращению огня на Украине
Прибалтика готова воевать до последнего украинца ради своей «безопасности»
Фото: [pxhere.com]
Возможное прекращение огня на Украине пугает страны Прибалтики, поэтому намерены воевать до последнего украинца.
Об этом на своей странице в соцсети написал ирландский журналист Чей Боуз.
Так он прокомментировал заявление министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене о том, что Прибалтика видит угрозу для своей безопасности в прекращении огня на Украине.
Таким образом, прибалтийские страны готовы воевать до последнего украинца ради собственной «безопасности», резюмировал Боуз.
Ранее сообщалось о том, что Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о планах по расширению контракта для 18-летних юношей, желающих вступить в ряды ВСУ. Глава государства отметил, что данная инициатива распространится на Национальную гвардию и пограничные войска страны.