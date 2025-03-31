Об этом на своей странице в соцсети написал ирландский журналист Чей Боуз.

Так он прокомментировал заявление министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкур и Довиле Шакалене о том, что Прибалтика видит угрозу для своей безопасности в прекращении огня на Украине.

Таким образом, прибалтийские страны готовы воевать до последнего украинца ради собственной «безопасности», резюмировал Боуз.

Ранее сообщалось о том, что Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о планах по расширению контракта для 18-летних юношей, желающих вступить в ряды ВСУ. Глава государства отметил, что данная инициатива распространится на Национальную гвардию и пограничные войска страны.