Зеленский расширит контракт для 18-летних юношей

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о планах по расширению контракта для 18-летних юношей, желающих вступить в ряды ВСУ, передает «РБК-Украина».

Глава государства отметил, что данная инициатива распространится на Национальную гвардию и пограничные войска страны.

Как подчеркнул Зеленский, посетивший передовую в субботу, существует потребность в конкретных бригадах и правительство готово откликнуться на эту потребность положительно. Это подразумевает увеличение числа подразделений, готовых принять в свои ряды молодых добровольцев.

Ранее сообщалось, что журнал Time вышел с Зеленским на обложке и подписью «Эндшпиль».