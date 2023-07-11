«Придется десятилетиями расплачиваться»: выяснилось, сколько зарабатывают США на поставках оружия Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom заявил, что никакие военные поставки Киеву уже ничего не решат. По его мнению, слишком поздно что-то менять.

Военный эксперт Виктор Литовкин полностью согласен с этим умозаключением. Он объясняет продолжающуюся накачку Украины западным оружием тем, что США просто хочет заработать на этом конфликте.

«Во-первых, техника даром не поставляется. Украине или тому, что от нее останется, придется десятилетиями расплачиваться за нее. Во-вторых, Запад опустошает европейские арсеналы, заставляя разные страны отправлять свое вооружение на Украину для того, чтобы они потом покупали новое у США и брали кредиты на покупку оружия у американских банков», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Литовкина, Америка имеет 300 % прибыли с каждой поставки вооружений.

Кроме того, военный эксперт считает, что высказывания бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о принятии Украины в альянс по частям — это просто спекуляции и демагогия.

«Вряд ли НАТО решится принимать территорию, по которой наносятся удары. Они не рискнут втянуться в третью мировую войну. Это для них неприемлемо», — добавил Литовкин.

Помимо прочего собеседник разъяснил, почему некоторые страны все чаще предлагают Украине подписать мирное соглашение с Россией.

«Запад не может выполнить те задачи, которые он поставил перед собой», — заключил военный эксперт.

Ранее мы сообщали, что большинство поляков выступают против вступления Украины в НАТО.