Успехи и неудачи СВО — одна из самых обсуждаемых тем последних лет не только в России, но и во всем мире. Однако, помимо денацификации и демилитаризации Украины, перед РФ вскоре может встать еще одна задача — возвращение поддержки со стороны украинцев.

Социолог и доцент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Башлыков рассказал нам, сколько времени уйдет, чтобы искоренить нацизм среди населения страны и завоевать его доверие.

«По данным совместных российско-украинских социологических опросов, в 2010 году 93% жителей Украины относились к России очень хорошо или в основном хорошо. То есть, нацистам потребовалось примерно 10 лет, чтобы «переформатировать» сознание своих сограждан», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Надо понимать, добавил эксперт, что в результате пропаганды некоторые жители Украины оказались лишены развитого политического сознания и политической воли. Такие люди склонны доверять различным лидерам общественного мнения. Поэтому необходимо бороться с пропагандой Зеленского.

«После завершения и СВО и падения киевского режима нам потребуется примерно 10-15 лет, чтобы украинцы смогли «прийти в себя» и начали адекватно смотреть на мир. Учитывая развитие современных информационно-коммуникационных технологий, возможно, потребуется даже меньше времени, порядка 7-8 лет», — сообщил социолог.

Большая задача для РФ в дальнейшем — правильно выстроить работу с украинскими детьми и подростками, подчеркнул Башлыков, потому что это будущее народа. Если же говорить о самых сложных слоях населения, то без тюремных сроков здесь, по мнению политолога, не обойтись.

«Очевидно, что на Украине останется некоторое количество непримиримых врагов России, не внемлющих никаким доводам. Слова против них бессильны, поэтому, по всей видимости, против них придется использовать грубую силу», — заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что Европа уже сделала первый шаг к сдаче Украины.