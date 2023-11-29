«Придется ввязываться в конфликт с США»: выяснилось, может ли Турция привлечь Израиль к ответственности
Политолог Вафин объяснил позицию Эрдогана по Израилю
Фото: [Сергей Гунеев/©РИА Новости]
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «мясником сектора Газа» и обвинил израильских военных в геноциде. Во время заседания в турецком парламенте он пообещал, что власти Израиля будут привлечены к ответственности, его слова передает РБК.
Политический психолог и доцент-практик Финансового университета при Правительстве РФ Артур Вафин объяснил, как следует воспринимать слова турецкого лидера.
«Турция может повлиять на привлечение внимания к ситуации в секторе Газа. Эрдоган сейчас пытается заработать очки в мусульманском мире. Это символическая борьба, информационное воздействие», — отметил Вафин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По мнению эксперта, Турция не будет активно работать над привлечением властей Израиля и, в частности, премьер-министра Нетаньяху к ответственности.
«Турция — это член НАТО. Чтобы ввязываться в конфликт с Израилем, придется ввязываться в конфликт с Соединенными Штатами Америки, которые поддерживают Израиль. Следовательно, это риторика. И риторикой это пока все и закончится», — пояснил собеседник издания.
Ранее мы раскрыли другие подробности высказывания президента Турции.