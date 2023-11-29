«Придется ввязываться в конфликт с США»: выяснилось, может ли Турция привлечь Израиль к ответственности

«Турция — это член НАТО. Чтобы ввязываться в конфликт с Израилем, придется ввязываться в конфликт с Соединенными Штатами Америки, которые поддерживают Израиль. Следовательно, это риторика. И риторикой это пока все и закончится», — пояснил собеседник издания.