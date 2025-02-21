Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, готов подчиняться любой власти, даже если президентом станет человек, поддерживающий Россию, сообщил в интервью порталу «АиФ» его приемный сын Иван Сырский.

Иван отметил, что, хотя его отчим исполнял свои обязанности при различных руководителях, он никогда не отдавал предпочтение конкретному президенту или политической фигуре.

8 февраля 2024 года президент Зеленский объявил о назначении Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ, сменив на этом посту Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками украинской армии.

Ранее сообщалось, что премия главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому по итогам года может достигать $477 тыс.