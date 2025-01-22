В Раде раскрыли размер годовой премии главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила в своем телеграм-канале, что премия главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому по итогам года может достигать $477 тыс.

Свои данные Безуглая подтвердила документом с конкретными цифрами, не уточнив, что это за бумага и когда была издана. В нем отражены данные о том, до каких пределов могут доходить денежные поощрения военных начальников.

На второй позиции после Сырского с возможным вознаграждением в $300,6 тыс. расположился командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, но большинство командиров могут рассчитывать на премию в размере от $23,8 тыс. до 71,5 тыс. Самая скромная выплата в размере $14,2 тыс. «светит» командующему силами беспилотных систем Украины Вадиму Сухаревскому.

В своей публикации Безуглая заметила, что решение о выдаче поощрений непосредственно принимает министр обороны Украины.

Ранее оказавшийся в плену ВСУшник рассказал, как украинцы взрывали в Курахово многоэтажные дома.