Приглашенный в Москву Трамп поблагодарил Путина

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поблагодарил президента России Владимира Путина за продуктивный телефонный разговор, за который многое удалось обсудить. Заявление по итогам беседы республиканец опубликовал в TRUTH Social.

Дональд Трамп остался доволен почти полуторачасовым разговором с российским коллегой. Он поблагодарил Владимира Путина за продуктивный и насыщенный диалог, а также за то, что Москва решила освободить бывшего учителя Марка Фогеля в рамках обмена.

«Я хочу поблагодарить президента Путина за время и усилия, которые он посвятил этому разговору, а также за освобождение Марка Фогеля — замечательного человека, с которым я лично встретился прошлым вечером в Белом доме», — рассказали

Как выяснило РИА Новости, разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал первым за 1665 дней или 4,5 года.

Отметим, что в ходе телефонного разговора Путин пригласил Трампа в Москву, а также согласился принять его делегацию, в состав которой могут войти должностные лица.

Ранее сообщалось, что в Кремле раскрыли детали телефонных переговоров Трампа и Путина.