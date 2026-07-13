Вооруженный мужчина задержан у Капитолия: личность устанавливается

У здания Конгресса США задержан вооруженный мужчина, которого полиция Капитолия сняла с северного блокпоста. О происшествии сообщил официальный представитель полиции, добавив, что северный вход временно закрыт для проведения расследования. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно заявлению, мужчина был остановлен на контрольно-пропускном пункте, где при нем обнаружили огнестрельное оружие. Полиция Капитолия оперативно задержала нарушителя, и сейчас следователи выясняют обстоятельства инцидента. Блокпост остается закрытым, что вызвало временные неудобства для сотрудников и посетителей Конгресса. Официальные лица пока не комментируют версию о теракте, но меры безопасности усилены.

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