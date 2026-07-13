Модные суперфуды — это не больше чем маркетинговая уловка, а научного понятия «суперфуд» вообще не существует, заявила врач-диетолог Медицинского курорта Христина Никифорова. Об этом сообщает Lenta.ru.

Никифорова развеяла главный миф: никакой один продукт не может быть панацеей. На деле обычные сезонные ягоды, зелень, квашеная капуста и кефир приносят не меньше, а иногда и больше пользы, чем дорогие семена чиа или ягоды годжи. Например, в местной чернике антиоксидантов не меньше, чем в заморской асаи, а витамина К и С в петрушке больше, чем в любом «суперфуде». А пробиотики из обычной кисломолочки работают не хуже дорогих добавок.

Но самое опасное — уверенность, что суперфуды можно есть в любых количествах. Никифорова предупредила: избыток полезных веществ может быть вреден. Передозировка йода из ламинарии опасна для щитовидной железы, а лишняя клетчатка из отрубей и семян провоцирует вздутие и проблемы с ЖКТ. Все хорошо в меру, и даже самый полезный продукт при бесконтрольном употреблении превращается в яд.

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