Прилепин высказался о просьбе покушавшегося на него Пермякова забрать паспорт РФ

Российский писатель и публицист Захар Прилепин высказался о решении покушавшегося на него Александра Пермякова отказаться от российского гражданства. В интервью РИА Новости он отметил , что причиной такого поступка стало желание Пермякова попасть в списки граждан, подлежащих обмену с Украиной.

Напомним, в январе 2025 года суд приговорил Пермякова к пожизненному заключению за попытку убийства Прилепина. Мужчина просил лишить его российского паспорта, заявляя, что не считает себя гражданином РФ.

«Возможно, адвокат ему посоветовал, что нужно отказаться от российского паспорта, потому что, если он является гражданином России, то его не могут обменять. Он должен быть гражданином Украины», — сказал Прилепин.

Инцидент произошел в апреле 2023 года, когда Пермяков установил взрывные устройства под дорогой, ведущей к дому писателя. В мае того же года автомобиль с Прилепиным был подорван на этих устройствах. В результате покушения он получил ранения, а его водитель Александр Шубин погиб.

Задержание Пермякова произошло в ходе спецмероприятий. Следствие выяснило, что украинские спецслужбы наняли его специальной для устранения Прилепина.

Ранее публицист Захар Прилепин рассказал, какая реакция последует в России в случае возвращения певицы Аллы Пугачевой.