Приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Ранее он был осужден на 12 лет лишения свободы за коррупционные преступления. Отмечается, что общая стоимость изъятого имущества достигает 23,5 млрд рублей.

Изъятию также подлежит исполнительский сбор и долг в размере 2,4 млрд рублей. При этом 1,5 млрд рублей будут направлены на покрытие причиненного ущерба, а сам Абызов обязан оплатить штраф в размере 80 млн рублей.

Михаил Абызов был задержан в 2019 году и в 2023 году признан лидером организованной преступной группы. Обвинения, выдвинутые против него, включают мошенничество, легализацию преступных доходов и коммерческий подкуп.

Экс-министр обвиняется в хищении средств акционеров компании «СИБЭКО» с использованием поддельных документов и сокрытии своего материального положения через офшорные компании.

Несмотря на все обвинения, Абызов настаивает на своей невиновности. Он подал апелляцию на решение суда, однако Мосгорсуд признал приговор нижестоящей инстанции законным.

Ранее сообщалось, что суд арестовал советника РАН Василия Соловьева по делу о мошенничестве.